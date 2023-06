Marsala Lab 2023: il workshop teatrale di Filippo Renda

A Marsala si terrà un workshop intensivo condotto da Filippo Renda che metterà l’attrice e l’attore al centro della creazione scenica: durante i quattro giorni di lavoro l’obiettivo principale sarà quello di liberare ed esaltare le qualità identitarie dei partecipanti al fine di trovare risposte artistiche e interpretative “dall’interno verso l’esterno”, cercando, cioè, soluzioni sceniche che appartengano alla propria biografia e alla propria esperienza.

Utilizzando come riferimento i testi “Closer” di Patrick Marber e “Vinegar Tom” di Caryl Churchill si lavorerà sulla costruzione del personaggio e del “rapporto di dipendenza”, un meccanismo di costruzione della scena nel quale la domanda fondamentale è “Quali condizioni devo costruire per il

mio partner di scena? Come posso innescarlo?”, stimolando così un’attitudine artistica in cui la credibilità e il realismo siano una conseguenza di un rapporto originale che si rinnova e si specifica ogni volta che si sale in scena.

FILIPPO RENDA

Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano si occupa di regia, drammaturgia e pedagogia teatrale. Il suo testo “Circeo, il massacro”, scritto con Elisa Casseri, è pubblicato da Hystrio nel 2021. Come autore realizza, con Beppe Salmetti, il programma “Duel – Teatro a singolar tenzone” per Radio24. È fondatore e direttore della compagnia Idiot Savant e dal 2018 collabora stabilmente con Manifatture Teatrali Milanesi e dirige con Stefano Cordella il festival di teatro indipendente Hors. Dal 2019 ha cominciato un percorso sul teatro rituale a partire dall’analisi della tragedia greca.

Il laboratorio è gratuito, ai partecipanti verrà richiesto unicamente di coprire la quota assicurativa.

Il numero massimo di partecipanti è 12.

per candidarsi inviate una mail a marsallahmicrominifestival@gmail.com

con oggetto LAB RENDA

Allegando CV e due foto entro e non oltre il 26 giugno 2023, i selezionati saranno comunicati il 28 giugno 2023.