Il consigliere Pino Carnese interviene sullo stato dell’impiantistica sportiva di Marsala

Palestre, piscina comunale e stadio al centro di un’interrogazione del consigliere

Il consigliere Giuseppe Carnese, con una nota indirizzata al sindaco di Marsala, denuncia lo stato di abbandono degli impianti sportivi. “La piscina comunale -scrive l’esponente di opposizione è stata un riferimento per tutta la popolazione ha plasmato giovani sportivi, ha attirato competizioni rilevanti, ora la struttura è chÌusa da diversi anni e la mancanza di chiarezza sul suo destino non lascia intravedere alcuna iniziativa che sia risolutiva in merito alla sua piena funzionalità. Ma piuttosto che lavorare per ripristinare una struttura di eccellenza, questa Amministrazione cosa fa? Progetta ed ottiene un fìnanziamento per un ippodromo! Quale pubblico interesse sussiste ad ottenere tale opera che, posto che non resti una cattedrale nel deserto/ avrà l’effetto di attirare interessi economici poco leciti per le notorie attività di scommesse che girano intorno a questo settore?”. Secondo Carnese lo stadio, nella vicenda incresciosa legata alla mancanza di agibilità che ha portato la cìttà a “…sbattere la porta in faccia a centinaia di ragazzi amanti del rugby, alÌe loro famiglie, ai molteplici curiosi, ai tifosi. Che Amministrazione indegna, pressapochista, improvvisata, mediocre, incompetente. in tutto. La palestra Nicola Grillo intitolata al compianto fratello del nostro Sindaco, perché è ancora chiusa e non utilizzata? Ha pensato il nostro Sindaco a rilanciare le palestre, le strutture delle periferie? Ha spinto i privati ad investire nello sport con Ì’ intento sociale di recuperare giovani sottraendoli ad alternative distruttive? E’ necessario che sulle varie questioni venga fatta chiarezza e venga reso noto il progetto amministrativo del sindaco e dell’Assessore allo Sport”.