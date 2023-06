Alla Guardia Costiera di Marsala si insedia il comandante Vito Miceli

Si è concluso ieri, alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, il Capitano Guglielmo Cassone, il passaggio di consegne al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala tra il Tenente di Vascello Francesca Reccia e il Tenente di Vascello Vito Miceli, iniziato lo scorso lunedì con l’arrivo al Comune lilybetano ricevuti dal sindaco Massimo Grillo.

La cerimonia ufficiale ha visto diverse autorità militari, religiose e civili presenti. Reccia ha salutato il ‘suo’ Ufficio Marittimo da due anni, sottolineando il ruolo importante di Circomare, affidabile per la collettività e l’utenza in un territorio complesso perchè legato all’attività del mare. Miceli invece, nel suo discorso di insediamento, ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla rotta tracciata dal predecessore, “… proseguendo l’azione di questa Autorità Marittima sempre fedele alle proprie competenze, con estrema trasparenza e professionalità per tutta la cittadinanza marsalese e petrosilena”.

Presenti al campio di guardia, oltre al sindaco Massimo Grillo, anche il Presidente del Consiglio comunale lilybetano, Enzo Sturiano.