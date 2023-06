I marsalesi Trikke e Due ospiti di Carlo Kaneba su Video Regione VR14

I marsalesi Trikke e Due (Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi) sono stati ospiti di Carlo Kaneba, su Video Regione VR14 (canale 14 del digitale), nella trasmissione di grande successo “A Tavola con… Kaneba”, andata in onda oggi alle ore 13.10.

I due cabarettisti sono i protagonisti assoluti del programma televisivo dello showman siciliano. Una bella chiacchierata in “cucina” e tantissime risate tra fornelli e pietanze gustosissime. I piatti prelibati di Carlo Kaneba e i suoi ospiti sono assolutamente da guardare.

Su Video Regione, alle ore 13:10 e su www.vrsicilia.it – Ma “A Tavola con… Kaneba” va in onda ogni giorno: alle 5:40 – 12:20 – 13:10 e la domenica anche alle 7:10.

Carlo Kaneba è fresco vincitore del “Festival 2023“, trasmesso sempre su Video Regione e organizzato da Massimo Minutella. Kaneba ha cantato insieme a Giovanna D’Angi e Barbara Foria “Mada in Italy” di Rosa Chemical (trasformata nell’occasione in Made in Sicily)