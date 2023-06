Star Cycling Lab scala le classifiche e sale sul podio

Il team a pois dei fratelli Stella, ha dominato la scena nella seconda domenica di giugno. La Star Cycling Lab di Marsala è stata impegnata su due fronti: gli atleti Giulia D’Aguanno (5° assoluta e 1° di caregoria) e Felice La Grutta hanno partecipato alla Granfondo Valle dei Margi, egregiamente organizzata da Vito Riggio, un’eccellenza del panorama ciclistico amatoriale della nostra regione.

La gara di circa 90 km è di 1.400 metri di dislivello, presenta diverse salite e discese che hanno messo a dura prova gli atleti. I portacolori del team marsalese non hanno mollato il colpo e si sono distinti in gara. Sull’altro fronte, al Memorial Ciolino di Trapani, erano presenti Massimo Iovino (7° al traguardo), Paolo Spadaro, Ezio Tumminelli, Gioele Virga (caduto in gara senza gravi conseguenze), Nicolò Bonafede e il direttore sportivo Ninni Stella, quest’ultimo protagonista di una gara all’attacco con un bel piazzamento sul podio (3° assoluto e 1° categoria). I

l Presidente Francesco Stella dichiara: “Sono davvero molto orgoglioso della stagione dei Master. Aspettiamo solo la matematica per celebrare la vittoria del campionato di Federciclismo con due atleti, Ninni Stella e Giulia D’Aguanno e la possibilità di un’altra maglia in arrivo. Inoltre la nostra Giulia ha già vinto la Coppa Sicilia; questo è frutto di un attenta programmazione. Così siamo pronti a rilanciare la Star Cycling Star per il 2024”.