Medicina, scienze forensi e matematica applicativa: tre attività formative per gli studenti del Liceo “Ruggieri”

Una nuova attività formativa ha coinvolto, nei giorni scorsi, gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico Ruggieri di Marsala, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a tre percorsi didattici acquisendo competenze riflessive e trasversali per la costruzione del proprio progetto di sviluppo formativo e professionale. L’iniziativa rientra nell’ ambito delle attività previste dalla misura 1.6 del PNRR “Orientamento attivo nella transizione scuola-università”proposte dall’Università degli Studi di Palermo, finalizzate a incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all’Università e a ridurre il numero di abbandoni,

I percorsi attivati sono stati: “La ricerca scientifica in ambito biomedico: come funziona e quali strumenti usa”, svolto dal professore Emanuele Amodio del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro”; “Laboratorio di Calcolo delle probabilità”, tenuto dal professore Giuseppe Sanfilippo del Dipartimento di Matematica e Informatica; “Scienze forensi per l’analisi della scena del crimine”, condotto dal professore Gregorio Seidita del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata.

Le attività formative, che hanno privilegiato una didattica disciplinare attiva e partecipativa, sono state svolte per la maggior parte presso i laboratori universitari dove gli studenti si sono recati con mezzi di trasporto messi a loro disposizione dall’università stessa.

È stata l’occasione per la scuola per far conoscere il contesto della formazione universitaria e delle diverse proposte formative allo scopo di promuovere negli studenti scelte consapevoli e per gli studenti per autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze allo scopo di ridurre il divario tra quelle possedute e quelle richieste per il percorso di studio di interesse e di valorizzare le proprie attitudini, nello specifico orientate verso l’ambito della medicina, della medicina legale e della matematica applicativa.