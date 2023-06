Maxi-intervento Mit nel Catanese, Minardo “Opere strategiche”

CATANIA (ITALPRESS) – “Gli interventi nel Catanese annunciati dal ministro Salvini sono un altro tassello importante della strategia di rilancio infrastrutturale dell’Isola che insieme al Ponte sullo Stretto ha come obiettivo di avvicinare la Sicilia alla alla Penisola e di migliorare anche la mobilità interna”. Così, in una nota, il deputato Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, commentando la nota del Mit che annuncia aggiudicamento della gara per un maxi-intervento su Catania.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

(ITALPRESS).