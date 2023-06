Presentata la 75ª Stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese

L’apertura della stagione avverrà questa sera, alle ore 21.00, al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, con il concerto “Uniti per la pace”. Un concerto per l’inaugurazione della Stagione estiva 2023 per diffondere, con la Musica, un forte messaggio di Pace, affermando che là dove c’è la prima non c’è spazio per la seconda, e che vuole essere occasione per esprimere solidarietà emotiva e materiale al Popolo ucraino, anche attraverso una raccolta fondi dedicata.



Sul podio il Maestro ucraino Sasha Yankevych, premiato all’XI edizione del Concorso internazionale per direzione d’orchestra “Arturo Toscanini” e ormai affermato in campo internazionale, a dirigere l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese; al pianoforte il giovane pianista russo Dmitry Shishkin, acclamato da pubblico e critica come stella del concertismo internazionale, premiato in alcuni tra i più importanti Concorsi Pianistici Internazionali, come il Busoni di Bolzano, il Tchaikowsky di Mosca, lo Chopin di Varsavia e vincitore assoluto del Concorso Internazionale di Ginevra e del Top of the World Piano Competition.Il concerto sarà arricchito dalla presenza di Chiara Fiorani, giovane soprano di origini siciliane, anche lei affermata in campo nazionale e internazionale.