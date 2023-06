A Trapani domenica sarà Giornata dell’Amicizia 2023

Si terrà domenica prossima 18 giugno a Trapani la Giornata dell’Amicizia 2023, evento che raduna le sottosezioni unitalsiane della Sicilia Occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Cefalù, Monreale, Mazara del Vallo, Palermo e Trapani), con la presenza di circa 600 ospiti tra volontari, ammalati e disabili.

Il cuore dell’evento sarà il centro storico di Trapani. Gli ospiti saranno accolti dai volontari di Trapani presso la Stazione marittima dove si terrà un momento di condivisione. Quindi la prima tappa sarà nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio dove il rettore don Alberto Genovese insieme all’Unione Maestranze presenteranno i sacri gruppi dei Misteri di Trapani e la grande processione del Venerdì Santo.

Alle ore 12 un altro breve spostamento verso la Cattedrale per la celebrazione eucaristica. Dopo la messa, volontari, ammalati e disabili con il vescovo Pietro Maria Fragnelli – a piedi o in carrozzina – faranno una passeggiata attraverso le vie del centro storico per raggiungere Villa Margherita dove si condividerà il pranzo : qui inizierà la festa vera e propri,a tra musica, dolci, animazione ed allegria.

“Sarà un momento di amicizia in cui riscoprire la gioia di stare insieme – dice il presidente della sottosezione di Trapani Andrea Loria – ma anche di forte impatto sociale in cui la disabilità sarà vissuta come normalità.”