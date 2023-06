Giornata del Donatore, l’Avis Marsala fa un appello ai marsalesi

L’Avis di Marsala operativa nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In questa occasione, il presidente Silvio Arrusicato ha lanciato un appello ai cittadini affinchè affluiscano sempre più numerosi per donare, sia in Avis che all’Ospedale: “Si avvicina il periodo estivo e c’è un calo fisiologico nella raccolta delle sacche – sottolinea -; ma il bisogno di sangue non va in vacanza e il plasma per produrre alcune medicine è continuamente necessario”.

Da un lato il sangue è necessario per importanti interventi chirurgici; il plasmaderivati sono farmaci per il trattamento di patologie rare come l’emofilia di tipo A/B e di altre malattie gravi. Nella particolare giornata, sono stati una trentina i donatori che hanno ricevuto in omaggio anche manufatti realizzati nell’ambito del progetto Avis Junior.