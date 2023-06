Energia, Lubrani “Innovazione e trasparenza i pilastri di Pulsee”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo investito tantissimo nella trasformazione digitale, con l’obiettivo di una piena semplicità e trasparenza delle bollette. Sono i pilastri su cui è fondata la nascita di Pulsee Luce e Gas”. Così Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo/Pulsee Italia, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“L’innovazione è lo strumento che ci consente di essere semplici, noi siamo partiti con l’obiettivo molto preciso di cambiare il mercato. In Italia abbiamo un mercato energetico fatto da più di 500 operatori, quindi molto affollato, e con una complessità incredibile. Noi abbiamo dato la possibilità di attivare una fornitura luce e gas in pochi minuti ma soprattutto con semplicità anche nel leggere la bolletta, abbiamo cercato anche attraverso la tecnologia di semplificare”, aggiunge.Lubrani ricorda che “il 10 gennaio 2024 ci sarà la fine del mercato tutelato, tutti i cittadini dovranno scegliere un fornitore di energia e noi vogliamo dare tutti gli strumenti per essere informati e saper scegliere – aggiunge -. L’innovazione è un abilitatore per semplificare l’esperienza dei consumatori. Inoltre a breve uscirà un altro decreto ministeriale sulle comunità energetiche che rivoluzioneranno il mercato”, aggiunge. Lubrani poi parla di LIMI.TE, “un prodotto molto innovativo per i prezzi di luce e gas che ha l’obiettivo di mettere un tetto al prezzo. Ci siamo occupati di assistere e supportare le nostre aziende con contratti a lungo termine, che servono a rendere bancabili le produzioni di impianti da fonti rinnovabili, e fissare un prezzo a lungo termine. Questo va anche incontro alla transizione energetica perchè oggi questo tema è centrale non solo per l’Europa ma anche per il nostro Paese. Il Pnrr mette il 37% delle risorse, quasi 60 miliardi, su questa transizione che prevede la generazione da fonti rinnovabili, economia circolare e un sistema sostenibile anche dal punto energetico, ambientale ed economico. Con LIMI.TE – prosegue -, forniamo energia green ma abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri clienti di poter scegliere un prezzo indicizzato, in questo momento stanno beneficiando di un prezzo che scende ma anche di un controllo sulle bollette. Per il futuro stiamo investendo anche in strumenti come l’intelligenza artificiale”.Uno sguardo anche ai giovani con una piattaforma che investe su di loro: “Sono il nostro futuro, ascoltarli è importante anche per crescere e per essere migliori anche sulla parte business”. Infine, un passaggio sull’emergenza prezzi che ha caratterizzato l’ultimo anno. L’emergenza “l’abbiamo vissuta lavorando a stretto contatto con le aziende e i consumatori. Associamo sempre la crisi energetica al conflitto tra Russia e Ucraina, in realtà l’innalzamento dei prezzi è stato registrato molto tempo prima”.

