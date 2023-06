Alla “De Gasperi” di Strasatti riapre l’Auditorium, è festa

L’Auditorium dell’Istituto “Alcide De Gasperi” di plesso Terrenove di Marsala apre le sue porte al territorio. La riapertura è stata inaugurata con il Contest della Multiculturalità, indetto dalla “De Gasperi” scuola capofila regionale per la rete di scopo AMCM Multikulturalità.

Presenti le Autorità – il sindaco Massimo Grillo, l’assessore Salvatore Agate, Vita Pulizzi, responsabile dell’Osservatorio per la Dispersione scolastica Area Marsala e Petrosino – l’associazione Fidapa, padre Giancarlo Tumbarello, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del Consiglio Comunale, le famiglie, tutti accolti dal Preside Leonardo Claudio Gulotta.

La manifestazione è stata aperta dai bambini dei tre plessi dell’Infanzia sfilando con le bandierine degli Stati del mondo e danzando con il “Ballo dell’Amicizia”; nell’atrio, lavori di pittura e di robotica realizzati da alunni e docenti. Gli allievi della Primaria invece hanno cantato e recitato nelle lingue dei compagni di altri paesi. I migliori disegni del progetto “Un poster per la pace” sono stati premiati dal Presidente del Lions Club Marsala Michele Fici e dall’ex dirigente scolastica Francesca Pellegrino. Sul palco anche gli alunni premiati nella fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi e Alessio Montalto, classificatosi 1° nelle finali dei Giochi Matematici area Trapani- Agrigento e 19° al livello nazionale.

Lo spettacolo della scuola Secondaria di 1° grado, sponsorizzato dalle Cantine Europa, è stato introdotto dalla citazione dell’art. 3 della Costituzione italiana ed ha visto l’alternarsi di tre testi poetici in lingua italiana e in lingua inglese, francese e spagnolo, le tre lingue di indirizzo dell’Istituzione scolastica, con il repertorio musicale dell’Orchestra ad indirizzo musicale. Al Contest sono intervenuti in collegamento Aurora Ranno del Tribunale di Trapani, il Presidente dell’AMCM Multikulturalità e, da Malta, i titolari della Link School.