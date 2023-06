Niente Cinema Sotto le Stelle a Marsala, il servizio diventa più costoso

E’ scaduto lo scorso 22 maggio (per la verità erano due distinti avvisi) emessi dagli assessorati Turismo e Grandi Eventi, relativi alla modalità di affidamento della gestione del Cinema Sotto le Stelle che tradizionalmente si svolge al Complesso San Pietro di Marsala.

Ma come già accaduto lo scorso anno, nessuna offerta è pervenuta al Comune di Marsala per la relativa valutazione. Come già accaduto nel 2022, ci sono stati dei tentativi da parte dell’Amministrazione di salvare le proiezioni, da inserire nella programmazione del cartellone estivo di eventi giugno/settembre 2023.

Da fonti del Comune, si apprende che eventuali interessati hanno fatto sapere che il sistema di proiezione – che è cambiato nel corso degli anni – comporta delle spese notevoli, pertanto con lo sbigliettamento all’aperto necessariamente calmierato, non sarebbe stato possibile coprire le spese, anche se da parte dell’Amministrazione hanno fatto sapere c’era la disponibilità di un lieve incremento degli importi da destinare agli affidatari del servizio.

A proposito di affidatari, abbiamo sentito lo storico gestore del servizio cinematografico che è anche proprietario dell’unico Cinema presente a Marsala. “Quando il sistema prevedeva il trasporto del classico proiettore – ci ha detto Filippo Marino – abbiamo per tanti anni fatto fronte all’impegno. Oggi invece la strumentazione digitale non ci consente di montare e smontare nello stesso giorno l’attrezzatura, si correrebbero rischi di guasti anche nel trasporto. Pertanto, pur rimanendo attivo il Cinema Golden che è dotato di aria condizionata, con rammarico abbiamo dovuto, per il secondo anno consecutivo, rinunciare, non presentando alcuna offerta”.