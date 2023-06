“Imball’Arte”, alla “Stefano Pellegrino” di Marsala il riuso è creativo

Scatole di cartone, vecchie mollette, stecche e cartacce con una nuova vita “artistica”. Sono decine le opere realizzate dagli alunni del Comprensivo “Stefano Pellegrino” che hanno partecipato al progetto “Arte da Imballo – Arte In Ballo…”, ideato dalla commissione di educazione civica composta dalle insegnanti Chiara Putaggio, Giovanna Bilello e Maria Antonietta Nocitra.

“Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Agenda 2030 – spiegano le docenti – abbiamo pensato di proporre un percorso formativo che puntasse ad educare gli alunni al riuso dei materiali. Abbiamo scelto come esempio, l’artista Vito Trapani, prematuramente scomparso alcuni anni fa ed ex alunno, antesignano dell’arte del riciclo”. Le opere vincitrici sono state designate dai familiari di Vito Trapani. Gli alunni hanno realizzato dei lavori creativi che saranno messi in mostra nella sede di Paolini e visitabili dal 15 al 28 giugno.