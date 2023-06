Al Circolo Velico di Marsala l’estate inizia con le regate Optimist e Coppa Sicilia

Il Circolo Velico Marsala inaugura la stagione estiva, nell’anno del suo 50° anniversario, con l’organizzazione di due regate dedicate alla classe Optimist che si sono disputate lo scorso fine settimana.

Si è trattato della Coppa Sicilia, regata regionale a cui hanno partecipato i giovanissimi velisti d’età compresa fra gli 8 e i 15 anni, e della regata valevole come selezione per il Campionato italiano della classe Optimist nonché per la coppa Prima Vela, la Coppa Cadetti e la Coppa del Presidente.

Le condizioni meteorologiche variabili della giornata di sabato hanno messo a dura prova anche i velisti con maggiore esperienza. Migliori invece le condizioni di domenica, con venti medio-leggeri provenienti prima da Maestrale e poi da Tramontana. Circa 100 i partecipanti da varie realtà veliche siciliane che hanno soggiornato in città per tre giorni.

Ottima prova per i velisti del Circolo Velico Marsala che si sono ben piazzati in classifica: nella divisione A, hanno gareggiato Marcella Frazzitta e Federico Ravenna mentre, nella divisione B, hanno gareggiato Martina Gerardi, (selezionata per i campionati italiani), Noemi De Luca, Andrea Bagnasco, Manuela Casano, Giulia Tramati e Giovanni Mattarella. La regata è stata presieduta dall’Ufficiale di Regata Nazionale nonché Consigliere nazionale della FIV, Ignazio Florio Pipitone, collaborato dagli altri ufficiali di regata Giusy Marrone, Luca Carrubba, Alessandro Messina, Michele Giacalone, Nicola Asaro, Marcello Maggio.