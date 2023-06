“Baciami”, il nuovo singolo dell’estate di Gianna Simonte con Numa. VIDEO

Esce in tutti gli stores digitali “Baciami” (Palmer House Production/Cosatinta), il nuovo singolo estivo scritto dalla cantautrice romana Gianna Simonte e da lei stessa interpretato insieme a NUMA, definita la cantante del “pensiero positivo“.

Si tratta di un brano per l’estate solare, fresco, ironico e sensuale, in stile dance–latin–pop, che fa venire una gran voglia di ballare.Parla dell’atmosfera tipica estiva che si crea quando si è in vacanza al mare e in cui avvengono gli incontri più belli, i flirts, la voglia di scatenarsi su una spiaggia al ritmo, nello specifico, di “cha cha cha”.

Nel testo un breve omaggio a Raffaella Carrà che ha inspirato la carriera di Gianna e Numa fin da piccole e con la quale Numa stessa ha avuto un importante legame familiare. Il brano è accompagnato da un video, ricco di colori e abiti sgargianti, girato tra Lazio e Sicilia. Ospita, in un turbinio di apparizioni, volti noti della RAI, come Moreno e AlexDiGiorgio, la coppia più amata del programma di Ballando con le stelle ed ancora Rossella Erra, conosciuta come la tribuna del popolo di “Ballando con le stelle” e opinionista Tv, Simone di Pasquale, ballerino storico di “Ballando con le stelle” e coreografo.

Questo gruppo inedito e spettacolare, insieme alla star cubana El Bandera, dà vita a gags divertenti e a personaggi stravaganti ed ironici, circondati da eccellenti ballerini (Universal Dance International, Palermo, di Anna Giordano e Giuseppe Lo Dolce e la scuola ABC DANCE di Lura Ullio, Torino) e con le brillanti coreografie di MorenoPorcu.

A sorpresa, in un cameo, la partecipazione straordinaria della guest internazionale Phil Palmer. Presente anche il nome di Sting, attraverso il suo vino “Bacisullabocca“, protagonista brioso e dal nome più che mai appropriato grazie a TonySasa che porta alta la bandiera dei vini Made in Italy, in tutto il mondo ed in particolare “Bacisulla bocca”, di cui ne è il manager, prodotto nella tenuta di Sting “Il Palagio” in Toscana. La sua formula è quella di unire la passione per la Musica alla grande tradizione vinicola italiana.

NUMA: “Ho coronato un grande desidero che era quello di ballare e cantare con la mia amica del cuore condividendo una visione comune di come sarebbe stato il nostro brano dell’estate. Quando c’è una grande intesa ed amicizia vera il processo creativo diventa potente ed unico. Insieme all’immancabile regista Luca Bizzi ci siamo avvalsi di una squadra di professionisti eccezionali che ci hanno accompagnato in 4 locations diverse tra le quali la bellissima Sicilia. Sono felice che si sia aggiunto alla nostra avventura Phil Palmer, non solo con la sua chitarra, ma anche con la sua presenza nel video. Siamo stati onorati anche della fiducia di Sting che ha voluto che il suo vino “Baci sulla bocca” fosse presente come testimonial della festa che Baciami rappresenta”.

Gianna Simonte: “Ho scritto testo e musica di “Baciami” pensando all’atmosfera leggera, colorata, sensuale e un po’ trasgressiva dell’estate. Poterlo interpretare congiuntamente a NUMA, mia sorella nello spirito da tutta la vita è un sogno che si realizza per entrambe: da tempo progettavamo un brano insieme ed ecco arrivata questa magnifica occasione che ci ha consentito di poter ospitare con gioia anche grandissimi professionisti e cari amici. L’intento: farvi ballare (e baciare!) per tutta l’estate!”.