Strage Pizzolungo, la Cassazione conferma i 30 anni al boss Galatolo

Ieri la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per il boss palermitano Vincenzo Galatolo, accusato di essere uno dei mandanti della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985 in cui, nel corso di un attentato al Giudice Carlo Palermo, furono uccisi Barbara Rizzo, giovane madre, ed i suoi figli, i gemellini Salvatore e Giuseppe Asta, che transitavano proprio da quella strada con la loro auto. Fu una delle stragi più atroci e vili avvenuta nel nostro territorio.

“La condanna di Galatolo rappresenta un importantissimo tassello di verità e giustizia di una vicenda controversa in cui era necessario individuare chiaramente le responsabilità. Il pensiero degli ericini va oggi a Margherita Asta, figlia di Barbara e sorella di Salvatore e Giuseppe, che per tanti anni ha ricercato senza mai arrendersi, come tutte le persone oneste, la verità», sono le parole della sindaca di Erice Daniela Toscano.