All’Ars emendamento per la sicurezza della strada di Belice Mare a Castelvetrano

Porta la firma dell’onorevole Nicolò Catania (FdI) l’emendamento al disegno di legge “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme” (n. 21/A Stralcio I) che inserisce la somma di 200 mila euro per effettuare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza sulla strada in contrada Belice Mare a Castelvetrano.

on. Nicola Catania

La somma servirà «al fine di eliminare il potenziale contenzioso in atto», è chiarito nel testo dell’emendamento che porta la firma del deputato Catania.

«La zona, nei pressi del fiume Belìce, ricade sul territorio di Castelvetrano ed è servita dalla strada indicata come contrada Belice mare. Si tratta di un’arteria ad alto interesse turistico – spiega il deputato – perché vi è la presenza di strutture alberghiere che si possono raggiungere solamente da quella via. Negli anni si è innestato un contenzioso sulla competenza a intervenire, dapprima il Consorzio di bonifica, poi era stato ipotizzato un passaggio all’ex Provincia di Trapani, mentre la strada risulta di proprietà del Demanio. Questo contenzioso ha ritardato gli interventi necessari di manutenzione con le conseguenze immaginabili in termini di immagine per i turisti. Da qui l’inserimento della somma che metteremo nella disponibilità del Genio civile di Trapani per poter provvedere alla manutenzione della strada».

Al deputato regionale più volte si sono rivolti i rappresentanti del circolo Fratelli d’Italia di Castelvetrano e i gestori di strutture alberghiere, rappresentando le criticità derivate dalla mancata manutenzione.