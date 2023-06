Scappa all’Alt assieme al figlioletto. Bloccato dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia hanno denunciato, per resistenza a Pubblico Ufficiale, un pregiudicato trapanese classe ’96.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari, impegnati ad eseguire un posto di blocco nei pressi della via Palmerio Abate.

Il 27enne aveva notato i Carabinieri e aveva invertito la marcia per darsi a precipitosa fuga ad elevata velocità, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada. La prontezza operativa dei militari dell’Arma consentiva di intervenire tempestivamente e l’auto veniva immediatamente raggiunta e bloccata. A quel punto, il guidatore abbandonava il veicolo e cercava di continuare la sua fuga a piedi, assieme al passeggero (il figlio di pochi anni).

Il tentativo non aveva buon esito in quanto i Carabinieri riuscivano a raggiungerlo nuovamente. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente stupefacente, posta sotto sequestro.