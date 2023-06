Atletica: la Marsala Doc si conferma alle prove Grand Prix

Sono giornate di intensi impegni per gli atleti della Polisportiva Marsala Doc. Su tutte, svetta la vittoria del giovane Michele Galfano in una gara del Grand Prix provinciale Fidal, quella di Paceco, vinta con il tempo di 24 minuti e 47 secondi (su un percorso di poco più di 7 km) alla media di 3’ e 32’’ al km. In un’altra gara dello stesso Grand Prix, quella di Salemi, si è piazzato secondo posto assoluto.

Il giorno prima aveva partecipato anche alla Supermaratona dell’Etna: 43 km tutti in salita da zero a 3000 metri di quota. Qui tra i marsalesi oltre a Galfano (24° assoluto con un buon crono: 5 ore, 7 minuti e 8 secondi), hanno partecipato Thierry Maximilien Morgana (5:41:58), Salvatore Villa, Vito D’Errico, Michele D’Errico (secondo nella SM65) e Matilde Rallo. Quest’ultima ha gareggiato a Salemi nel Trofeo “Pani e Altari”, da quest’anno “Memorial Giuseppe Ingrassia” in ricordo dell’atleta della Podistica Salemitana nato e cresciuto a Marsala prematuramente scomparso lo scorso anno.

A Salemi tra i tesserati azzurri, dopo Galfano (28’ e 32’’) hanno tagliato il traguardo Fabio Sammartano (primo nella SM45 con 31’ e 06’’), Giuseppe Mazzara (32’ e 04’’), Edoardo Di Sarno (32’ e 45’’), Antonio Pizzo (terzo nella SM60 con 34’ e 03’’), Francesco Croce (34’ e 07’’) – quest’ultimp avendo concluso al 47° posto assoluto ha vinto la coppa del Memorial Ingrassia – e Ignazio Cammarata (34’ e 28’’).

A Salemi la società del presidente Filippo Struppa è stata anche premiata come squadra con maggio numero di atleti partecipanti: 33. E la maggior parte di questi, la sera del 2 giugno, aveva partecipato alla precedente prova del Grand Prix di Paceco. In quella gara, tra i marsalesi, dopo Michele Galfano, a tagliare il traguardo è stato Fabio Sammartano (1° nella SM45), che due giorni dopo ha fornito un’altra pregevole prestazione a San Vito Lo Capo.