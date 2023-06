In Sicilia ancora tempo incerto. Allerta gialla in mezza regione

Ancora tempo incerto in Sicilia, nella giornata di giovedì 15 giugno. Nel prospetto pubblicato dalla Protezione Civile Regionale l’isola risulta spaccata in due sezioni trasversali: nella parte settentrionale ed orientale è prevista l’allerta gialla, mentre in quella meridionale (colorata in verde) le condizioni meteorologiche dovrebbero essere più clementi.

In base alle citate previsioni le precipitazioni saranno sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centro-orientali e ionici, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Rispetto alla giornata odierna, quella di domani sarà comunque più ventosa: i venti saranno tendenzialmente forti da nord-ovest sui settori occidentali e meridionali; per quanto riguarda i mari, saranno tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.