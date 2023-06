L’Agrario di Marsala va in medaglia ai Campionati Studenteschi di Atletica Leggera

Grandi successi per gli studenti dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala in occasione della fase regionale dei Campionati sportivi studenteschi di Atletica Leggera su pista, disputati al CUS di Palermo in data 29-05-2023. Presenti i migliori atleti degli Istituti Superiori siciliani.

Ben tre medaglie d’oro sono state conquistate nelle specialità del getto del peso, nella corsa dei 1000 m e nel salto in alto per la categoria allievi. Alessandro Abate, Andrea Barraco e Giuseppe Cacioppo gli alunni premiati. Un risultato importante, frutto del lavoro sinergico dei docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, sempre attenti anche all’inclusione.

Dopo il successo ottenuto dagli allievi del “Damiani” nella fase provinciale al Coni di Trapani, il traguardo raggiunto è un’ulteriore conferma della grande attenzione dell’Istituto alle diverse attitudini degli allievi.