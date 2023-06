Decoro urbano a Marsala, Uguaglianza per la Sicilia sollecita un intervento per l’ex edicola di via Garibaldi

Il Movimento politico Uguaglianza per la Sicilia prende posizione sul decoro urbano a Marsala. La sezione lilibetana del movimento è intervenuta con una nota in cui si stigmatizza, in particolare, sulla situazione riguardante un chiosco (per anni adibito a edicola) in via Garibaldi. La struttura è in stato di abbandono e intorno ad essa vengono spesso lasciati rifiuti o oggetti dismessi, che sicuramente non dovrebbero stare in quel luogo, che peraltro coincide con la parete laterale della Chiesa Madre.

“Eppure – si legge nella nota – in tale via principale del centro storico, che collega il Comune con il Palazzo VII Aprile, sede del consiglio comunale, passano tantissimi amministratori e consiglieri comunali – forse con gli occhi chiusi. Proponiamo allora la rimozione di tale struttura – o un nuovo utilizzo per questa, come info point o data in dotazione alle associazioni locali – così come per tali altre strutture presenti in giro per la città…Saper amministrare significa anche questo: dare alla nostra città il decoro che merita”.