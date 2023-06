Cara ENEL, dove cara non è per simpatia, ma perché realmente avete delle tariffe abbastanza alte. Sono Filippo Ferro titolare del Bar Royal a Marsala nella via Dante Alighieri, da ormai un mese, che, in tutta la zona va via la corrente per colpa degli eccessi di sbalzo di corrente; per fortuna che esistono i salvavita che accudiscono gli eventuali danni alle attrezzature, sia nelle case che principalmente nelle attività.

Ma questo comporta l’interruzione della corrente e dover uscire di casa in piena notte per ridare la corrente al locale e quindi alle attrezzature, onde evitare che la merce in frigo e nelle celle si possa rovinare. Visto che io apro il locale ogni mattina alle ore 5:00 vorrei quanto meno dormire la notte e non ricevere chiamate dal sistema di allarme e ancora peggio dover far intervenire la sicurezza per la sola mancanza di corrente, considerato che il sistema di sicurezza prevede anche questa funzione, per garantire una maggiore sicurezza. Quindi ho voluto fare appello per aver un maggiore impatto affinché tutto questo possa essere risolto. Visto anche le mie numerose chiamate al centro Enel Guasti ad oggi non ha dato esiti positivi e che il problema continua a ripetersi, con il rischio di fare ulteriori danni a carico dei cittadini.

Filippo Ferro