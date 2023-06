Riapre il campetto di calcio di Pizzolungo dopo la manutenzione

Ha riaperto ufficialmente i battenti, dopo la cerimonia ufficiale di sabato scorso, il campetto adiacente la Chiesa di Sant’Anna di Pizzolungo Piana di Anchise. Dopo la benedizione del Vescovo di Trapani, Sua Eccellenza Mons. Pietro Maria Fragnelli, è stato tagliato il classico nastro rosso. Presenti anche il parroco Padre Domenico Giorlando, la sindaca di Erice Daniela Toscano, l’assessora Carmela Daidone e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Questo spazio, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza realizzati con un contributo del Comune, sarà gestito dall’Associazione ASD Parrocchia Sant’Anna presieduta da Girolamo Gandolfo.

«Sono molto soddisfatta – commenta la sindaca Daniela Toscano – per il fatto che la comunità di Pizzolungo Piana di Anchise, in particolare i nostri giovani, possa usufruire di questo spazio. Un intervento che si incastona in un piano più ampio, d’intesa con la Curia Vescovile di Trapani, che ha previsto l’investimento da parte del Comune di somme destinate ad interventi di recupero, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi annessi o adiacenti alle parrocchie delle frazioni di Napola, Pizzolungo e Trentapiedi (Nostra Signora di Fatima). Tutto ciò, ne siamo convinti, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, l’aggregazione giovanile e lo spirito di comunità, grazie soprattutto al prezioso e lodevole supporto dei componenti delle associazioni. Grazie, infine, all’Asd Parrocchia Sant’Anna e a Padre Domenico Giorlando la cui collaborazione è stata proficua e determinante».