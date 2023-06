Aeroporto Palermo, Riggio “Lo stiamo rendendo più accogliente”

PALERMO (ITALPRESS) – Passi avanti nell’ammodernamento del terminal passeggeri dell’aeroporto di Palermo. Lo rende noto la Gesap, sottolineando in una nota che è stato aperto lo spazio di 500 metri quadrati prima dei controlli di sicurezza, al terzo livello. E’ il preludio, aggiunge la nota, all’apertura della nuova zona commerciale in area aperta al pubblico che si concretizzerà entro luglio, con l’apertura di ristorante, pizzeria e terrazza, oltre alle aree antistanti i locali.

“Stiamo lavorando per rendere l’aeroporto più accogliente – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo -. Abbiamo allungato il passo sui lavori, perchè bisogna fare in fretta per evitare disagi ai tantissimi passeggeri che affollano l’aerostazione. Ma vogliamo anche dimostrare che in Sicilia si può investire accorciando i tempi. Ormai, siamo a pochi giorni dall’apertura di nuovi locali che fanno capo a importanti marchi del food e di nuovi spazi che renderanno più agevole e gradevole il passaggio dal terminal”.

A fine giugno, si legge nella nota, aprirà i battenti il ristorante I banchi di Ciccio Sultano (zona air side), mentre entro luglio sono previste le aperture della pizzeria La Braciera, Terrazza Martini (zona land side, prima dei controlli di sicurezza). Nelle scorse settimane è stata aperta l’area imbarchi extra Schengen, compreso nuovo bar; il punto ristoro a marchio Spinnato agli imbarchi (piano inferiore).

Oltre alle nuove aree commerciali, i lavori vanno spediti anche su altre infrastrutture, prosegue la nota, evidenziando come è ben visibile infatti la trasformazione della facciata del terminal passeggeri lato mare, dove manca poco al completamento del rivestimento esterno. All’interno (air side), invece, va avanti l’allestimento dell’avancorpo che, una volta ultimato, permetterà l’ampliamento delle sale imbarchi.

“L’aeroporto ha già in questo momento, nonostante ancora alcuni lavori in corso, diverse centinaia di metri quadrati di superficie in più a disposizione dei passeggeri rispetto all’anno scorso – dice Natale Chieppa, direttore generale e accountable manager di Gesap – Altri spazi saranno aperti entro questa estate, in maniera da ospitare adeguatamente il traffico in sensibile aumento. Nei giorni scorsi – conclude il direttore generale di Gesap – abbiamo toccato e superato due volte (5 e 9 giugno) 29 mila passeggeri in transito. Tutta la nostra organizzazione è coinvolta e concentrata nella gestione ottimale del picco di traffico estivo. Da qualche giorno, inoltre, sono attivi anche i nuovi controlli passaporti e-gates automatizzati: i passeggeri muniti di passaporto digitale possono completare velocemente il controllo grazie alle tecnologie di riconoscimento facciale e di verifica automatica del documento digitale”.

foto ufficio stampa Gesap

(ITALPRESS).