Temperature in aumento e prime preallerte di calore, ecco cosa fare

L’aumento delle temperature, nonostante alcuni improvvisi temporali, stanno creando in Sicilia le prime preallerte di ondate di calore e rischio incendi.

Per la giornata di oggi, 12 giugno, non ci sono particolari rischi in tal senso, se non nella Provincia di Agrigento che è in fascia arancione. Durante l’annuale campagna AIB, anche in caso di pericolosità bassa è dichiarata la preallerta. Si tratta di un “livello 2” in cui le temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Vademecum sulle regole di comportamento in caso di forte caldo

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore, la Protezione Civile Nazionale consiglia di seguire queste semplici norme di comportamento: