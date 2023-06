Silvio Berlusconi e l’enorme patrimonio di oltre 5 miliardi di euro

Silvio Berlusconi, dopo una rapida malattia, è venuto a mancare. Una notizia che, seppur non inattesa, ha lasciato il Paese nello stupore per la notizia. Oltre ad essere Presidente del Consiglio, Berlusconi è anche e soprattutto un imprenditore. Con un fatturato delle società controllate o fortemente partecipate superiore ai 5 miliardi di euro e circa 20mila dipendenti totali, il gruppo che fa riferimento alla Fininvest fondata da Silvio Berlusconi è una delle maggiori realtà imprenditoriali italiane.

Nelle altre 3 holding ha fatto entrare con una quota ciascuno i cinque figli: Marina e Piersilvio con il 7,65% rispettivamente nelle holding IV e V; Barbara, Luigi ed Eleonora con una quota complessiva del 21,42% nella holding XIV.

Aveva partecipazioni nelle tre quotate Mfe (47,9%), Mondadori (53,3%), Banca Mediolanum (30%), ed altri investimenti tra cui il Teatro Manzoni (100%). La storica quota del 2% in Mediobanca è invece stata ceduta nel maggio 2021, raccolta soprattutto da Delfin.

Per non parlare del patrimonio immobiliare: le sue residenze. E poi l’editoria e la tv: nel 1994 all’interno di Fininvest c’erano già il Milan, Mondadori e le televisioni. Nel 1995 nacque la società di distribuzione cinematografica Medusa, nel 1996 Mediaset, in cui confluirono le tv e Publitalia.