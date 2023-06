PD e Articolo Uno stringono un’alleanza, Schlein elogia Bersani

“Oggi siamo all’opposizione, dobbiamo ricostruire una identità chiara su proposte fondamentali per il Paese, dobbiamo ricominciare a fare la sinistra, questo ci chiedono le persone”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’assemblea di Articolo Uno alla ex Whirlpool di Napoli, ricordando le battaglie sul lavoro, sul diritto alla casa, sui temi dei diritti e dell’ambiente. Inizia così l’alleanza politica tra PD e Articolo Uno.

“La costituente deve proseguire declinata nell’azione politica del partito e della sua organizzazione, non ci deve essere mai nessuno che guarda dall’alto in basso chi si iscrive oggi per la prima volta, lavoriamo perché sia un partito accogliente in tutti i territori”, ha dichiarato Schlein.

“Non dobbiamo cullarci nell’autosufficienza, ma continuare ad allargare, ad aprire” ha aggiunto che è stata anche “Articolo uno a chiedere un percorso costituente”.

Poi parole di stima di Schlein per l’ex segretario democratico Pierluigi Bersani.