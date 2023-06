A Mazara riapre il Ponte Arena anche se i lavori non sono stati completati

Con un messaggio alla Città di Mazara del Vallo, il sindaco Salvatore Quinci ha annunciato che il ponte sul fiume Delia/Arena è stato riaperto al transito in entrambe le carteggiate nonostante i lavori di manutenzione non siano stati ancora completati. Il transito infatti è autorizzato in sicurezza. Restano da completare sabbiatura e pitturazione di tratti di ponte, fermi dopo che la società ha annunciato di voler rescindere il contratto per via dei numerosi licenziamenti di operai che hanno ricevuto minacce di morte.

La decisione è maturata al termine di una serie di contatti tra Comune e Libero Consorzio Comunale di Trapani – proprietario dell’opera – dopo che la ditta incaricata dei lavori ha tolto mezzi e uomini dal cantiere.