Bimba sparita da Firenze, l’ombra del rapimento. l’appello di Piera Maggio

Ricerche no stop a Firenze per trovare la piccola Kataleya, 5 anni, scomparsa sabato pomeriggio da un ex hotel occupato da un centinaio di abusivi, fra cui decine di minori, in via Maragliano.

Vi abita con la madre e un fratellino, il padre è in carcere, ci sono altri parenti fra cui uno zio che è il fratello della mamma, sono peruviani. Gli adulti dell’ex Astor l’hanno vista l’ultima volta mentre giocava nel cortile dell’edificio occupato. Le ripetute perquisizioni allo stabile di carabinieri e vigili del fuoco escludono che Kata sia dentro. È sparita verso le tre del pomeriggio del 10 giugno.

La madre ha già fatto sapere ai Carabinieri chi avrebbe potuto rapire la piccola.

E c’è un appello anche di un’altra madre che dal 1° settembre 2004 non ha più tracce di sua figlia, la mazarese Piera Maggio: “ATTENZIONE È Scomparsa a Firenze, una bambina di 5 anni nella zona Novoli-Cascine, Via Maragliano 100, dal 10 giugno dalle ore 13:00 non si hanno più notizie. Il suo nome è Cataleya Alvarez, ma la chiamano tutti Kata, la piccola è di origine peruviana. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca e pantaloni lunghi rosa. Stava giocando con dei coetanei nel cortile dello stabile occupato da varie famiglie, l’ex hotel Astor, dove abita con la madre, che però al momento della scomparsa era assente perché a lavoro.

Cortesemente chiunque avesse informazioni utili, serie e comprovate è pregato di mettersi in contatto con le autorià competenti del posto oppure chiamate il (112). MASSIMA ATTENZIONE Grazie”.