Musica alta e schiamazzi in centro, il Pd di Marsala scrive al sindaco: “Tuteli il diritto al riposo”

Troppi schiamazzi notturni e musica ad alto volume in centro. A denunciarlo è la segreteria del circolo marsalese del Partito Democratico, attraverso una nota rivolta al sindaco Massimo Grillo e diffusa attraverso gli organi di stampa.

“Per una volta – si legge nella nota indirizzata al primo cittadino – non vogliamo limitare il nostro intervento alla semplice stigmatizzazione delle innumerevoli inefficienze di cui la Sua Amministrazione porta il vanto. Vogliamo, semplicemente, darle un suggerimento. Come, probabilmente, saprà, numerosi cittadini che abitano il centro storico, lamentano, spesso dandocene comunicazione, l’impossibilità di beneficiare del meritato riposo notturno. Infatti, tanto in prossimità dei tre principali accessi al centro storico (Porta Garibaldi, Porta Nuova e Porta Mazara) vi sono delle vere e proprie discoteche a cielo aperto che, in barba ai limiti delle immissioni sonore, delle eventuali autorizzazioni all’utilizzo di strumenti per la diffusione sonora, e soprattutto in violazione alla fasce orarie, disturbano quando non rendono impossibile il sonno agli abitanti della zona”.

Nella nota, la segreteria dem evidenzia poi come, alcuni giorni fa, la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso presentato da una coppia di coniugi che avevano più volte lamentato l’impossibilità di un regolare riposo a causa di schiamazzi e musica diffusa ad alto volume. Di conseguenza il sindaco della loro città è stato condannato al risarcimento dei danni nei loro confronti, alla luce del mancato intervento dell’autorità comunale.

“Al fine di evitare che le esangui casse comunali vengano ulteriormente svuotate, La invitiamo a prendere ogni più pregnante iniziativa volta a tutelare il diritto al riposo dei nostri concittadini”.