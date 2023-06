D’Errico della Marsala Doc primo di categoria alla 5ª Quadrortathon

Sulle rive del Lago d’Orta, Michele D’Errico ha partecipato all’ultima della Quadrortathon: quattro maratone da correre in quattro giorni consecutivi. Un’impresa certamente non da tutti, che il portacolori della Polisportiva Marsala Doc aveva già sperimentato negli anni scorsi. E anche stavolta, alla fine, si è classificato al primo posto nella sua categoria d’età. Nonostante le difficoltà dei vari percorsi.

La prima maratona si è corsa sulle pendici dell’Alto Vergante, con dislivello di + 561 metri, la seconda sulle colline del Mottarone, con dislivello + 1274 metri, la terza in località Madonna del Sasso, con dislivello + 426 metri e l’ultima lungo il perimetro del Lago d’Orta. “Bellissimi percorsi e paesaggi fiabeschi – commenta Michele D’Errico – Ottima e capillare organizzazione diretta e curata dall’A.D.S. 10 x 10 con il presidente Paolo Gino con festa e musica dal vivo, come di consueto!”.

Nel 2018, nella seconda edizione della Quadrortathon, D’Errico era stato il vincitore assoluto. Come in tutte le corse a tappe, a primeggiare nella classifica finale è colui che complessivamente impiega meno tempo. E quella volta l’atleta marsalese di origine lucana ha vinto con una media di meno di quattro ore per ogni maratona. Tempi notevoli se si considera che per buona parte degli oltre 168 km bisogna correre in salita.