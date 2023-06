A Marsala la disinfestazione continua in quartieri e periferie

Dopo la prima fase, conclusasi alcuni giorni fa, l’Assessorato comunale all’Ambiente – come da cronoprogramma – continuerà la disinfestazione nelle zone periferiche. In particolare, lunedì prossimo – a partire dalle ore 22 – gli interventi della ditta incaricata, la “New System Service”, riguarderanno sia il rione popolare di Amabilina che quello di via Istria. Mercoledì 14 giugno, invece, sempre dalle ore 22, la disinfestazione sarà effettuata nel rione Sappusi e nell’area di via Grotta del Toro.

Nelle suddette giornate, i residenti sono invitati a chiudere le finestre, non esporre all’aperto sostanze alimentari (incluse piantine aromatiche) o indumenti, prestare attenzione durante la disinfestazione che si protrarrà fino alle prime ore del mattino seguente. Un apposito Avviso sarà affisso lungo le strade interessate agli interventi della “New System Service”, coordinati dal settore Servizi Pubblici Locali.

A seguire, la disinfestazione riguarderà anche le altre zone della città con palazzine popolari (via Mazara, Noto, delle Sirene, delle Ninfe…)