Fragola e piccoli frutti: le visite in campo chiudono l’evento marsalese

Con un visita guidata presso l’azienda A Piccoli Frutti di Vito Gambina, a Samperi Strasatti, si è conclusa la giornata di approfondimento voluta e organizzata dal mensile Agrisicilia e dedicata ai produttori marsalesi. Una visita istruttiva e altamente formativa che ha permesso a numerosi operatori del settore che hanno partecipato di scoprire lacune, nuove varietà di more e lamponi (commercializzate sia dai Vivai Molari che da Planasa), unitamente a innovazioni in campo tecnologico. Nelle 4 serre vetrine dell’azienda di Gambina è stato possibile infatti visitare le produzioni di piccoli frutti in corso e scoprire i teli ombreggiati della Arrigoni, i sistemi di impianto di irrigazione della Irritec per i piccoli frutti allevati in vaso e le arnie di bombì impollinatori della Koppert. La serata si è conclusa con un dibattito grazie alla presenza di docenti universitari e altri produttori nazionali e grandi marchi della distribuzione come Spreafico. Appuntamento quindi per la seconda parte de Simposio 2023 che sta programmato in autunno in data ancora da stabilirsi