Tre ore di ritardo per il volo Birgi-Roma di venerdì, disagi per i passeggeri

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri che dovevano raggiungere Roma dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Il volo sarebbe dovuto partire alle 13.30 e ha riportato oltre tre ore di ritardo, causando non pochi disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair, costretti a trascorrere diverse ore all’interno dello scalo, per giungere nella Capitale soltanto alle 18.

Alla base del ritardo, secondo quanto emerso, ci sarebbero problematiche della compagnia aerea. Alla luce di ciò, il team di ItaliaRimborso fa presente che è possibile ottenere un rimborso di 250 euro per i passeggeri che presenteranno la propria istanza, ai sensi del regolamento comunitario 261/2004.