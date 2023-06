21° Slalom dell’Agro Ericino, domenica al via la prima prova del Trofeo Sud

Si terrà domenica 11 giugno 2023 il “21° Slalom dell’Agro Ericino”, gara valida come prima prova del Trofeo Nazionale Slalom Sud che si svolgerà lungo i tornanti della strada provinciale Valderice-Erice (parte del tracciato della Monte Erice) con l’organizzazione dell’Associazione Kinisia Karting Club.

In vista della gara è stata emanata apposita ordinanza da parte della Polizia Municipale (ordinanza n. 175 del 07/06/2023) con cui è stato disposto in via temporanea, per il giorno della gara (dalle ore 12:00 alle ore 15:00) e comunque fino a fine esigenze, l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione ambo i lati, lungo il Viale Porta Spada, compreso lo slargo, che verrà utilizzato come “Parco Chiuso” per le autovetture partecipanti alla gara.

«Siamo felici che anche quest’anno Erice, alle porte dell’estate, possa ospitare questa importante manifestazione – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora con delega allo sport, Rossella Cosentino -. Non possiamo che ringraziare gli organizzatori di questa gara che ripercorre uno dei tratti più esaltanti dell’automobilismo del nostro territorio che è apprezzato in tutta l’Italia e non solo, e ne approfittiamo per invitare tutti i cittadini che intendono assistervi a rispettare l’ambiente, mantenendo pulito il percorso e la pineta e gettando i rifiuti negli appositi contenitori».