Bruna Ferracane in Bretagna per gli europei di windsurfer

Nuova importante sfida per la marsalese Bruna Ferracane, che in questo fine settimana sarà impegnata con i campionati europei di windsurfer a Carnac, in Bretagna. Un appuntamento che vede l’atleta lilybetana mettere in campo le sue ambizioni, dopo il podio conquistato al Trofeo “Capitale dello Sport” a Monte di Procida. Bruna Ferracane gareggerà per conto del circolo Albaria di Palermo.

“Dopo il risultato del Mondiale dell’anno scorso (terza nella specialità Long distance), quest’anno- spiega la velista marsalese – ho deciso di migliorarmi e mi piacerebbe partecipare a tutte le tappe della classe windsurfer, specialmente alle competizioni internazionali, però questa volta con l’obiettivo di fare meglio e puntare all’oro. Tuttavia, questo sarà possibile solo con il supporto di alcune aziende interessate a sponsorizzare lo sport e a farsi conoscere nel mondo. Sarei fiera di far conoscere alcune delle brillanti attività imprenditoriali marsalesi in nuovi mercati, come quello australiano, dove si terranno i Campionati Mondiali a dicembre, e francese, dove si terranno gli Europei fino all’11 giugno, oltre che in tutta Italia”.