Pulizia del porto e controllo sull’abusivismo, incontro tra il Comune di Trapani e la Capitaneria

Stamani, su iniziativa del sindaco Giacomo Tranchida si è tenuto un primo vertice alla Capitaneria di Porto, al quale hanno partecipato il dirigente comunale Amenta, il comandante della Capitaneria di Porto, il referente del servizio veterinario dell’Asp di Trapani e il referente dell’Autorita di Sistema Portuale, sui seguenti argomenti: controllo e monitoraggio dell’abusivismo nel commercio al dettaglio dei prodotti ittici, ivi compreso il rispetto delle regole sanitarie per la vendita del pesce a bordo delle barche; interventi controllo pulizia del Porto, sovente oggetto di azioni indicibili da parte di alcuni operatori abusivi e non solo.

Si è convenuto quindi su una serie di alazioni da mette in atto congiuntamente: “Verranno serrati i controlli e soprattutto verranno incentivati i pescatori della piccola pesca che sceglieranno di vendere il proprio prodotto all’interno del “nuovo” mercato del pesce, che l’amministrazione Tranchida ha realizzato per garantire migliori condizioni igienico sanitarie dei prodotti a garanzia dei cittadini trapanesi consumatori, quanto degli stessi operatori commerciali – dichiara il sindaco Tranchida -, verranno fissate regole anche per consentire un accesso alle piattaforme per il conferimento dei rifiuti da parte di pescatori della piccola e della grande pesca in modo tale da svolgere una azione sinergica per pulire di più e meglio il mare”.