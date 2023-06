I “Neri per Caso” in concerto ad Alcamo e Petrosino

“Le ragazze”, “Sentimento Pentimento”, “Mai più sola”, “Donne”, sono i brani più famosi del repertorio dei Neri per Caso. Il gruppo italiano diventato famoso tramite il Festival di Sanremo e la particolarità di cantare a cappella senza strumenti, riparte in tour toccando la Sicilia e la Provincia di Trapani.

Il 20 giugno approderanno ad Alcamo e il 2 luglio a Petrosino, all’interno delle Cantine Europa, per un concerto che ripercorre la carriera dei Neri per Caso, costellata anche di cover reinterpretate per l’occasione in chiave corale e moderna.

A breve tutte le info biglietti.