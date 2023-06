A Marsala Scuolabus vecchi che ‘cadono a pezzi’. Protestano i genitori

Giorni fa, la Uil di Marsala, era intervenuta per porre all’attenzione dell’Amministrazione comunale, le precarie condizioni degli Scuolabus che accompagnano i piccoli studenti a scuola.

“L’acqua piovana entra all’interno degli scuolabus in servizio a Marsala ad ogni acquazzone. Alle incertezze di ieri sul futuro del servizio mensa si aggiungono quelle di oggi circa la sicurezza dei mezzi di trasporto sui quali viaggiano gli studenti” ha detto il segretario Giuseppe Tumbarello raccogliendo i malcontenti delle famiglie e delle scolaresche che continuano a prendere scuolabus vetusti.





Poi, dopo l’intervento della Uil, è arrivata la risponda dal Comune lilybetano: alcuni mezzi sarebbero andati in revisione presso la Motorizazione Civile di Trapani che aveva rimandato la data, secondo quanto comunicato dal Presidente di Marsala Schola, Sergio Bellafiore. Ma alcune linee scuolabus sono state accorpate per consentire agli studenti delle scuole comunali di terminare gli ultimi giorni di scuola senza difficoltà. Anche se questi mezzi, però, la situazione è di degrado assoluto, con i sedili che perdono pezzi, letteralmente. E per il vero lo era già da un ventennio.

Questa volta ad intervenire è l’ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo sollecitato da un gruppo di genitori che hanno scattato alcune foto per documentare in che stato si trovano gli Scuolabus comunali: “Stato di estrema precarietà, quale sicurezza hanno potuto garantire visto che in gran parte non hanno superato la revisione – si chiede Di Girolamo – ? A questo fatto increscioso bisogna aggiungere che l’Amministrazione avrebbe potuto comprare tre mezzi nuovi, visto il finanziamento che avevamo lasciato. Si può giustificare il non arrivo dei mezzi nei ‘mesi caldi’ del Covid quando anche le industrie erano chiuse, ma non certo negli anni successivi. Perché questo disinteresse verso un servizio essenziale e soprattutto a scapito dei piccoli? È vero la scuola è finita, ma i genitori sono molto preoccupati che il nuovo anno scolastico possa iniziare con gli stessi Scuolabus che anche se superassero un’eventuale revisione, resterebbero sempre vetusti, mettendo a rischio l’incolumità dei piccoli”.