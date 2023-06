Bocce serie B: l’Edera Marsala vince l’andata, il ritorno si gioca in Calabria

Sabato scorso si è disputato l’incontro Play Off tra l’Edera Marsala e la bocciofila Sala di Catanzaro. I lilybetani hanno vinto con pieno merito per 6 a 2 l’andata nel Campionato Nazionale di serie B, mettendo una seria ipoteca sulla promozione in A.

“Dopo un primo tempo terminato 2 a 2 che ci ha visto soffrire per le qualità tecniche degli avversari calabresi – afferma il tecnico Vincenzo Iannarino -, i miei atleti hanno iniziato la ripresa con la giusta concentrazione e con la dovuta grinta che ci ha permesso di conseguire l’importante risultato. Gioco di alto livello in tutti i set, denso di spunti tecnici e agonistici per la soddisfazione degli appassionati presenti in Tribuna”.

Parole di elogio anche dal Presidente Carlo Ferracane: “Siamo molto soddisfatti sia del risultato che dello spettacolo offerto, ma siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo sabato nel ritorno a Catanzaro, per conquistare la serie A”.