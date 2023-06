Benzina sulle Egadi col contagocce, “roba da terzo mondo”. La replica di Ignazio Adamo

Il picco della stagione estiva, per le isole Egadi, è ormai dietro l’angolo. Da più parti, tuttavia, si fa presente che ci sono difficoltà nel far arrivare il carburante per i mezzi che si spostano sul territorio isolano. Il disappunto è stato espresso anche sui social. In particolare un’utente, Paola Sugameli, ha pubblicato una foto in cui compare la scritta “benzina finita”, corredata da un post in cui si chiede scrive: “Che figura ci facciamo con i turisti che pensano di arrivare in un paese con tutti i servizi. Benvenuti, il terzo mondo è qui”.

A questo post ha successivamente risposto Ignazio Adamo, legale rappresentante della società Adamo Idrocarburi, proprietaria dell’impianto di erogazione carburanti marina del porto di Favignana, spiegando in quali condizioni si trova ad operare l’azienda con riferimento alle Egadi. “Cara Paola Sugameli, lei ha perfettamente ragione a scrivere benvenuti nel “terzo mondo” Mi chiamo Ignazio Adamo è sono il legale rappresentante della Società Adamoidrocarburi proprietaria dell’impianto di erogazione carburanti marina del porto di Favignana. Siamo nel “terzo mondo” Lei sicuramente non sa che dopo ingenti investimenti privati eroghiamo con un gruppo elettrogeno ed a oggi dopo diversi anni e diverse amministrazioni non siamo mai riusciti ad avere l’autorizzazione per l’allaccio alla energia elettrica. Forse Lei non sa che sui traghetti dove paghiamo tariffe esorbitanti non abbiamo nessuna priorità sulle prenotazioni. Venerdi prossimo non c’è posto in nessun traghetto per Favignana, il sabato e la domenica è vietato per motivi di sicurezza il trasporto di benzina. Mi creda fare impresa nel nostro territorio è veramente difficile”. ‎