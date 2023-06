Bagnaia il più veloce nel venerdì di libere al Mugello

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Il campione del mondo Pecco Bagnaia ha chiuso in testa il venerdì di libere del Gran Premio d’Italia, classe MotoGP. Dopo una prima sessione al Mugello con i primi 14 piloti raccolti in meno di mezzo secondo (Alex Marquez il più veloce in 1’46″121, con Fabio Quartararo secondo a 87 millesimi), al pomeriggio i tempi si abbassano e davanti a tutti c’è il ducatista in 1’45″436, anticipando Marco Bezzecchi, in sella alla Desmosedici targata Mooney VR46 Racing Team, di 63 millesimi. Anche Alex Rins sulla Honda versione LCR è vicinissimo: 81 i millesimi di ritardo da Bagnaia. Quarto il sudafricano della Ktm Brad Binder (+0″118), quindi Jorge Martin con la Ducati del team Pramac (+0″134) davanti a un ottimo Bastianini, sesto a 0″199 dal compagno di squadra. Settimo tempo per il francese Johann Zarco (+0″226), anche lui in sella a una Ducati Pramac, segue Marc Marquez, ottavo con la Honda a 0″255, chiudono la Top Ten Aleix Espargarò su Aprilia (+0″348) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46, +0″399). Cadute rovinose, per fortuna senza conseguenze, per Di Giannantonio e Nakagami.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).