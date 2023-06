Vinicio Capossela alle Cantine Fina di Marsala in concerto a luglio

“Tredici canzoni urgenti” è il nuovo album di Vinicio Capossela, uscito ad aprile. Per presentarlo il cantautore ha scelto la forma più urgente di tutte: eseguirlo in pubblico. Sarà presentato in una serie di concerti “a soggetto”.

A comunicarlo è lo stesso Capossela nella sua pagina Facebook in cui è compresa la data prevista a Marsala all’interno delle Cantine Fina che tornano ad ospitare un grande evento di musica, dopo quelli di Ron, Roy Paci, ecc.

Il concerto si terrà il 21 luglio.

Di seguito il link per acquistare i biglietti

https://www.tickettando.it/event/61352