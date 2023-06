A qualche giorno dal brutto incidente che ha visto un giovanissimo nuotatore colto da malore mentre stava attraversando a nuoto Favignana e Levanzo per l’Egadi Openwater, Giuseppe Di Piazza si è svegliato dal coma nel letto del suo ospedale a Palermo.

Va sottolineata la tempestività dei soccorsi che hanno avuto un ruolo fondamentale per salvare Giuseppe.

Ecco i fatti: Giuseppe Di Piazza sabato 3 giugno disputava la gara di 6 km quando è stato colto da un malore, in pieno mare. Si è parlato di uno shock anafilattico dovuto al contatto con una medusa, ma non è un’ipotesi verificata. Ma è stato immediatamente il soccorso dai tecnici Vincenzo Raia e Tony Trippodo, che dalla barca seguivano il gruppo di testa. E’ qui che si sono accorti che il ragazzo non stava bene e in pochi minuti era già sull’ambulanza.

In seguito con l’elisoccorso, il giovanissimo atleta è stato portato in ospedale ed è stato indotto in coma farmacologico. Diversi esami hanno escluso danni. Ora la bella notizia.