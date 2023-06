Tutto pronto a Marsala per il 2° Simposio sulla Fragola e i Piccoli Frutti

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Manca ormai poco all’inizio del 2° Simposio sulla Fragola e i Piccoli Frutti, edizione 2023. Marsala ospiterà domani, 9 giugno, per il secondo anno, l’evento riservato agli operatori del settore che producono fragole e frutti di bosco.

La giornata inizierà con un convegno dedicato alle varietà di fragola per l’area marsalese, in cui verranno presentate anche tante ricerche scientifiche su prodotti corroboranti per le colture in tunnel e nuovi teli ombreggianti per serre e sistemi di irrigazione all’avanguardia studiati appositamente per le coltivazioni di piccoli frutti in vaso. Tantissimi gli sponsor che parteciperanno per dare dimostrazione degli ultimi ritrovati in campo agricolo.

La giornata proseguirà con un pranzo sociale offerto a chi si registrerà ed entrerà prima della chiusura dei cancelli alle 10.30 presso il Complesso San Pietro sede della manifestazione. Dopo il pranzo è previsto uno spostamento in bus per raggiungere una nota azienda di produzione della zona dove si vedranno sia le produzioni in corso che molte novità tecniche.

Infine, grande serata aperta al pubblico che sempre presso il Complesso San Pietro potranno assistere ad un concerto offerto alla cittadinanza dal Comune di Marsala e alla degustazione di vini _Marsala Doc e piccoli frutti omaggiati rispettivamente dalle Cantine Vinci e dall’azienda di Vito Gambina “A piccoli frutti”.

Per registrarsi basterà recarsi sul sito www.isvam.it/fragola e presentarsi alle 09:30 ai cancelli di ingresso al Complesso San Pietro di Marsala. Chiusura dei cancelli alle ore 10:30