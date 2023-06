Schifani: “Niente tensione in maggioranza, litigi come in famiglia”

“Non c’è alcuna tensione nella maggioranza. Adesso ci accingiamo al turno di ballottaggio dove il centrodestra è compatto. Le scorie e i litigi, come ne avvengono in ogni famiglia, li lasciamo alle spalle. Si parla di tensioni in giunta di rimpasto e non di quello che stiamo facendo. Leggiamo sui giornali falsi scoop, ma il clima in coalizione è sereno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, durante la presentazione di Taormina Film Fest a Palazzo d’Orleans, rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno incalzato anche sulla situazione politica vigente all’interno della sua Giunta.

Il riferimento è indubbiamente prima alle problematiche interne a Forza Italia, partito spaccato all’Ars, e poi anche alla vicenda dell’assessore Mimmo Turano, eletto deputato tra le fila di Lega-Prima l’Italia e che nella tornata elettorale del 28 e 29 maggio scorso ha sostenuto il candidato sindaco della coalizione del centrosinistra, Giacomo Tranchida.