Salvatore Maltese convocato in nazionale della Sicilia

C’è anche un marsalese fra i convocati nella Nazionale di calcio della Sicilia che disputerà la prossima partita contro la Corsica, il prossimo 10 giugno presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

Si chiama Salvatore Maltese, classe 1992, nell’ultima stagione tesserato presso la Sancataldese ed ex azzurro dal 2012 al 2015, negli anni di mister Angelo Sandri e, poi, Pergolizzi.

Con il vizio del goal, il difensore centrale è stato convocato dal C.T. Giovanni Marchese in vista della Sikelia Cup, insieme con altri venti professionisti di origine siciliana.

Reduce da una rara sindrome neurologica, che lo ha portato a fermarsi due mesi, Maltese – dopo aver fatto un primo rientro allo stadio “Mazzola” di San Cataldo tra la standing ovation del pubblico e dei compagni di squadra – si dice estremamente contento di calpestare nuovamente il prato verde e di mettersi a disposizione in un incontro internazionale il cui fine è quello di veicolare il calcio quale vettore di riflessione culturale, conoscenza storica e valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano.



“L’attaccamento alla Sicilia, alla nostra terra e alla nostra maglia completa la fame che tutti i giorni abbiamo su quel campo. Siamo un bel gruppo e questa è la nostra forza” spiega Maltese.

Il trofeo internazionale tra le selezioni maggiori di Sicilia e Corsica, già annunciato nelle scorse settimane in concomitanza con la stipula del partenariato tra Sicilia Football Association ed Ente Parco delle Madonie, si disputerà allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta il 10 giugno prossimo, alle ore 18:00.