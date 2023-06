Anche Petrosino corre ai ripari per prevenire gli incendi estivi

In vista della stagione estiva, il sindaco Giacomo Anastasi ha emanato un’ordinanza con la quale vengono imposte misure finalizzate a prevenire incendi boschivi, a tutela dell’ambiente e a salvaguardia dell’incolumità delle persone.

Il provvedimento fissa l’obbligo a carico di Enti e cittadini, in possesso a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte, di provvedere, entro il 30 giugno, a ripulire i propri terreni, nonché scarpate e cigli stradali e ferroviari limitrofi, da erbe secche, arbusti, rifiuti, o qualunque altro materiale fonte di incendio.

Al fine di agevolare i proprietari di terreni nell’operazione di smaltimento della vegetazione secca rimossa, l’ordinanza prevede la possibilità di bruciarla dalle ore 05.00 alle ore 08.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose.

«Rivolgo un appello ai proprietari di terreni, al loro senso di responsabilità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – affinché rimuovano sterpaglie e rifiuti che, con l’arrivo della bella stagione, rischiano di mettere a repentaglio terreni, prati e pascoli del nostro territorio ma anche l’incolumità delle persone. Mi auguro che l’ordinanza emanata possa essere da tutti rispettata».

L’inosservanza dell’Ordinanza, in caso di procurato incendio, in prossimità delle aree a rischio, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.032 a 10.329 euro, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000. Gli inadempimenti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati da eventuali incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423-423 bis. 424, 425 e 650 del c.p..